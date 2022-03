Concert Borja Flames + Lurodei Saint-Martin-de-Seignanx, 25 mars 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

Concert Borja Flames + Lurodei Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx

2022-03-25 – 2022-03-25 Salle Camiade Avenue de Barrère

Saint-Martin-de-Seignanx Landes Saint-Martin-de-Seignanx

7 EUR Catach, dans le cadre de sa saison culturelle 2022 vous a le plaisir de recevoir le chanteur compositeur hispanophone à l’imaginaire d’un chaman : Borja Flames. Entre psalmodies suaves et bruissements techno, ses mixtures sont grisantes, hypnotiques et vaporeuses. L’artiste propose une musique authentiquement cinglée à tendance rock, une musique vivante, et étrangement émouvante, aussi, grâce à sa présence si singulière.

En seconde partie de soirée, Lurodei vous embarque dans son chant traditionnel et polyphonique, le duo aime parler d’amour, de liberté, de nature, à l’image du territoire où les deux chanteuses ont grandi, un vaste pays peuplé d’oiseaux, entre océan et montagne. Un bel hommage à leur Terre, mêlant différents arrangements musicaux inspirés à la fois du présent et du chemin commun déjà parcouru.

RDV 20h30 (durée 3h).

Programme Catach 2022 en téléchargement ci-dessous.

Catach, dans le cadre de sa saison culturelle 2022 vous a le plaisir de recevoir le chanteur compositeur hispanophone à l’imaginaire d’un chaman : Borja Flames. Entre psalmodies suaves et bruissements techno, ses mixtures sont grisantes, hypnotiques et vaporeuses. L’artiste propose une musique authentiquement cinglée à tendance rock, une musique vivante, et étrangement émouvante, aussi, grâce à sa présence si singulière.

En seconde partie de soirée, Lurodei vous embarque dans son chant traditionnel et polyphonique, le duo aime parler d’amour, de liberté, de nature, à l’image du territoire où les deux chanteuses ont grandi, un vaste pays peuplé d’oiseaux, entre océan et montagne. Un bel hommage à leur Terre, mêlant différents arrangements musicaux inspirés à la fois du présent et du chemin commun déjà parcouru.

RDV 20h30 (durée 3h).

Programme Catach 2022 en téléchargement ci-dessous.

Catach, dans le cadre de sa saison culturelle 2022 vous a le plaisir de recevoir le chanteur compositeur hispanophone à l’imaginaire d’un chaman : Borja Flames. Entre psalmodies suaves et bruissements techno, ses mixtures sont grisantes, hypnotiques et vaporeuses. L’artiste propose une musique authentiquement cinglée à tendance rock, une musique vivante, et étrangement émouvante, aussi, grâce à sa présence si singulière.

En seconde partie de soirée, Lurodei vous embarque dans son chant traditionnel et polyphonique, le duo aime parler d’amour, de liberté, de nature, à l’image du territoire où les deux chanteuses ont grandi, un vaste pays peuplé d’oiseaux, entre océan et montagne. Un bel hommage à leur Terre, mêlant différents arrangements musicaux inspirés à la fois du présent et du chemin commun déjà parcouru.

RDV 20h30 (durée 3h).

Programme Catach 2022 en téléchargement ci-dessous.

Marion Cousin

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx

dernière mise à jour : 2022-01-12 par