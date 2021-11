Concert : Boris Reine-Adélaïde joue au 59 Rivoli ! 59 rivoli, 18 décembre 2021, Paris.

59 rivoli, le samedi 18 décembre à 19:00

Percussionniste martiniquais, c’est à l’âge de 8 ans que Boris Reine-Adélaïde rencontre pour la première fois les rythmes et sonorités du tambour bèlè. Commençant par des cours de batterie puis ensuite formé aux arts et traditions du tambour au sein de différentes écoles en Martinique (AM4,IFAS…), il fera dès lors du tambour bèlè sa spécialité. Arrivé en métropole, il a alors l’opportunité de participer à différents projets artistiques autour du bèlè avec des artistes d’horizon différents tels qu’Edmond Mondésir, Frantz Laurac, Tony Chasseur, Gérald Toto, Hervé Celcal pour son album « Bel Air For Piano” . Il participe aux tournées musicales de Dédé St Prix, Minino Garay et le groupe Kassav. Il est aujourd’hui auteur-compositeur, beatmaker investit dans différentes initiatives mettant la musique, la danse ou le chant au centre de la création artistique dans le but de participer humblement à leur expansion. Le projet solo de Boris Reine-Adélaïde est une performance de 45 min mélangeant tradition martiniquaise, modernité et composition électronique. C’est un voyage au départ de la Martinique vers les 4 coins du monde avec comme fil conducteur le tambour bèlè et ses rythmiques. Découvrir : [https://www.youtube.com/watch?v=b8kDisTzJco](https://www.youtube.com/watch?v=b8kDisTzJco) [https://www.youtube.com/watch?v=yatxWJiHbig](https://www.youtube.com/watch?v=yatxWJiHbig) Instagram : [https://www.instagram.com/borispercus/](https://www.instagram.com/borispercus/) Facebook : [https://www.facebook.com/borispercu](https://www.facebook.com/borispercu)

TARIF : Entrée libre et/ou sortie au chapeau ! INSCRIPTION très conseillée sur : resa59rivoli@gmail.com

Le samedi 18 décembre, retrouvez le percussionniste martiniquais Boris Reine-Adélaïde pour un voyage musical au 59 Rivoli !

59 rivoli 59 rue de rivoli Paris Paris 1er Arrondissement Paris



