Concert Booze Brothers et Sheep’N’Beer Langon, 2 avril 2022, Langon.

Concert Booze Brothers et Sheep’N’Beer Salle Garros Allée Garros Langon

2022-04-02 19:30:00 – 2021-12-11 Salle Garros Allée Garros

Langon Gironde Langon

7 EUR Le groupe Les Booze Brothers réunit aussi bien des artistes de musique traditionnelle irlandaise que des membres de groupes punk rock de Toulouse et des Pyrénées. C’est de ce brassage improbable d’origines et d’influences musicales diverses et variées que naîtra le style à la fois unique et universel des Booze Brothers : du punk rock 90’s à la sauce celtique.

Sheep’N’Beer rassemble six musiciens qui reprennent des morceaux issus des bas fonds des contrées irlandaises. Les musiques, teintées d’un rock animal, sont soutenues par une rugissante guitare, adoucies par la présence d’un violon et rythmées par les pas de danse du triki. Entrez dans la chaleur des terres irlandaises, de ses tavernes houblonneuses et de ses danses endiablées.

Montez le son

