Concert BOOGIE WOOGIE Plémet, 26 mars 2022, Plémet.

Concert BOOGIE WOOGIE Plémet

2022-03-26 – 2022-03-26

Plémet Côtes d’Armor Plémet

Jean-Pierre Bertrand est considéré par les médias et le public comme l’un des meilleurs pianistes de Boogie-woogie en France.

Son style est basé sur l’improvisation du Blues et du Boogie Woogie et la reprise de standards du Jazz qu’il adapte de façon très personnelle sans jamais perdre le Swing, fil rouge de cette musique.

Sa vélocité et les qualités acoustiques de son jeu de piano résident notamment dans son tempo solide, une connaissance profonde de la technique difficile de cette spécialité qu’est le Boogie-woogie et une créativité fertile dans l’improvisation.

Bar et piste de danse sur place. Réservation conseillée.

assoswing22@gmail.com +33 6 60 88 89 06

