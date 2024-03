Concert bombarde et orgue Eglise de Pleugueneuc Pleugueneuc, dimanche 12 mai 2024.

Concert bombarde et orgue Eglise de Pleugueneuc Pleugueneuc Dimanche 12 mai, 17h00

Début : 2024-05-12 17:00

Fin : 2024-05-12 18:30

Concert « Fest Deiz » avec Gwenaël Piel, bombarde et Lucille Dollat, orgue Dimanche 12 mai, 17h00 1

https://www.facebook.com/laroutedesorgues

Fest Deiz, c’est un programme né de la rencontre de deux artistes : Lucile Dollat à l’orgue et Gwenaël Piel à la bombarde.

Avec l’improvisation comme fondement, ce duo explore les vastes possibilités de la formation orgue et bombarde : recherches autour du timbre, expérimentations de paysages sonores et de modes de jeu, airs traditionnels bretons …

L’auditeur est invité à redécouvrir l’esthétique de l’orgue et de la bombarde sous une approche singulière et originale !

En partenariat avec l’association La Symphonie d’Eole.

Eglise de Pleugueneuc Rue du Bourg, Pleugueneuc Pleugueneuc 35720 Ille-et-Vilaine