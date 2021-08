CONCERT BOHEMIAN DUST, A QUEEN LIVE SHOW Raon-l’Étape, 28 août 2021, Raon-l'Étape.

CONCERT BOHEMIAN DUST, A QUEEN LIVE SHOW 2021-08-28 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-28 23:00:00 23:00:00 Chemin du Robin Boulodrome

Raon-l’Étape Vosges

Le meilleur de Queen revisité par 4 musiciens et des choristes ! Bohemian Rapsody, Another one bites the Dust, The show must go on, I want it all, … Voilà quelques uns des succès mondiaux que Bohemian Dust fera résonner en live, plongeant le spectateur dans l’univers si particulier de ce groupe. Pop, rock, hard, folk, classique : Queen savait tout faire et Bohemian Dust va vous le rappeler !

Ville de Raon l’Etape

dernière mise à jour : 2021-08-06 par