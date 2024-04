Concert BogZH Celtic Cats Les Moutiers-en-Retz, samedi 3 août 2024.

Concert BogZH Celtic Cats Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Concert du groupe BogZH Celtic Cats aux Moutiers-en-Retz un tourbillon de rythmes celtiques !

Amis mélomanes, préparez-vous à une expérience musicale inoubliable ! Le groupe des BogZH Celtic Cats débarque aux Moutiers-en-Retz, et vont enflammer vos sens et vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Qui sont les BogZH Celtic Cats ?

Les BogZH Celtic Cats sont bien plus qu’un groupe de musique. Ils sont une tornade de créativité, une fusion audacieuse entre le rock ‘n’ roll celtique, le punk-folk et la dynamique énergie des chants bretons. Leurs compositions originales et leurs adaptations de titres de punk celtique vous transporteront dans un univers où les guitares rugissent et les violons dansent.

3 bonnes raisons de venir au concert des BogZH Celtic Cats ​

une énergie débordante les BogZH Celtic Cats ne font pas dans la demi-mesure. Ils vous feront vibrer, sauter et chanter à l’unisson

une soirée traditionnelle revisitée : leurs chansons sont chantées en breton, en anglais et en français. Une invitation à la découverte linguistique et culturelle, le tout accompagné d’une dose de folie rock

une ambiance festive laissez-vous emporter par la magie de la musique, entouré(e) d’autres passionnés

Ne manquez pas cette occasion unique de vibrer au son des BogZH Celtic Cats ! Invitez vos amis et préparez-vous à une soirée inoubliable.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 21:00:00

fin : 2024-08-03 21:00:00

Place de l’église Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

