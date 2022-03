Concert Boddah Quest : Tribute to Nirvana Chauny Chauny Catégories d’évènement: Aisne

Chauny Aisne 2 2 Rendez-vous le samedi 19 mars au V Room au 2A rue Ferdinand Buisson à Chauny pour le concert de Boddah Quest – Tribute to Nirvana. Le groupe Boddah Question fait l’honneur pour sa première scène officielle d’être présent le samedi 19 mars avec un tribute à la sauce Nirvana qui s’annonce électrique.

Concert live dans une ambiance sympa et conviviale. Entrée : 2 euros

