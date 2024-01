Concert | « Boby Lapointe n’a pas pris une ride » Les amis de la brouette Saint-Aubin-de-Lanquais, samedi 17 février 2024.

Entrez dans l’univers de Christophe Barère, swing guitariste, et Samuel Cifre, animateur et interprète. Un spectacle à la pointe de l’addiction autour du répertoire de Boby Lapointe. Joyeux, bon-enfant, requinquant, c’est un spectacle qui fait du bien aux souvenirs, tout en nous proposant un regard nouveau sur une œuvre que l’on croit bien connaître. De la maman des poissons, à Tchita la créole, ce duo rigolard ou pas , vous emportera par sa mise en scène, dans une ambiance cabaret pour toute la famille et les taties aussi ! Sans oublier sur scène, la véritable guitare Sommaire de Boby …Lapointe.

Merci de réserver si vous pensez manger avant le spectacle.

Les amis de la brouette L’ancienne école

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesamisdelabrouette24@gmail.com

Début : 2024-02-17 21:00:00

fin : 2024-02-17



