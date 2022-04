Concert Bo and the reapers Arleuf, 29 avril 2022, Arleuf.

Concert Bo and the reapers Arleuf

2022-04-29 – 2022-04-29

Arleuf Nièvre

Concert Bo and the reapers (Chicago Blues). Bo and The Reapers est un groupe de Chicago Blues « électrique » (mais pas trop) qui se consacre à cette musique que beaucoup croient connaître mais que peux savent interpréter dans son esprit véritable… Leur guitariste/chanteur a été formé à la dure école des bars de Blues New Yorkais, ville où il a vécu de nombreuses années. Leur répertoire, joué avec beaucoup de respect pour ses créateurs, est inspiré par Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Sonny Boy Williamson et autres grands noms du Chicago des années cinquante. Quelques compositions personnelles viennent aussi enrichir (avec modestie) ce répertoire. Leurs prestations scéniques, très dynamiques, sont toujours une expérience rare d’émotion et de sincérité. Leur style est également très propice à la danse pour ceux qui le souhaitent, car ils savent aussi jouer le Rockabilly ! Composition du groupe : un chanteur/guitariste, un bassiste, un harmoniciste et un batteur.

+33 3 86 78 84 66

