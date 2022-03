Concert : Blys Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Concert : Blys Romans-sur-Isère, 19 mai 2022, Romans-sur-Isère. Concert : Blys Cité de la Musique / la Mandoline 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

2022-05-19 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-19 Cité de la Musique / la Mandoline 3, Quai Sainte-Claire

Romans-sur-Isère Drôme On se retrouve au bar-restau La Mandoline pour un concert de Blys

en after-work ! Cité de la Musique / la Mandoline 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

