Concert Blues Trio SALLE SEVIGNE – LAMBESC, 26 mai 2023, LAMBESC. Un spectacle à la date du 2023-05-26 à 20:30. Tarif : 15.0 euros. Gratuit pour les moins de 15 ans. Venez écouter les grands noms qui ont enchanté le monde au siècle dernier avec leurs succès musicaux de Jazz et de Blues. Concert donné pour l' Association Samben – Chirurgie Cardiaque au Sénégal. Jean marc Regoli Le célèbre trompettiste Jean Marc Regoli dont les cinq trompettes qui ont bercé en solo durant 30 ans les opéras de Marseille et Toulon vont vous faire découvrir toutes les belles facettes de cette musique des Saloons du siècle dernier. Professeur de Trompette au Conservatoire régional d'Aix-en-Provence. Invité par les orchestres de : Montpellier, Nice, Toulon, Capitole de Toulouse. Concert de piano bar depuis 40 ans. Solange Teissier « TESS » Pianiste classique confirmée dans une autre vie. Mais son trip, c'est le jazz. Se perfectionnant à l'instrument auprès de solistes hors norme comme Magali Souriau, Patrick Favre ou Bernard Santacruz, elle rencontre Betty Carter : choc du jazz vocal, qu'elle enseigne depuis plus de 20 ans. Camille Charles Chef d'entreprises de haute technologie et marathonien qui a rencontré la musique dans les clubs de jazz de New-York. Il est devenu Musicien, producteur de concerts, administrateur de la confédération musicale de France. Au programme : Les airs connus des grands compositeurs Louis Armstrong, Franck Sinatra, Chet Baker, Joseph Kosma Bhan, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Carmichael, Henri Mancini, Richard Rodgers, Georges Gershwin.

