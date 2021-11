Sens Sens 89100, Sens Concert blues “Rozedale” Sens Sens Catégories d’évènement: 89100

Sens

Concert blues “Rozedale” Sens, 14 novembre 2021, Sens. Concert blues “Rozedale” Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

2021-11-14 – 2021-11-14 Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi

Sens 89100 Spectacle hors saison Amandyn Roses : Chant

Charlie Fabert : Guitares

Guillaume Pihet : Batterie

Pili Tempo : Basse

Thibaud Lecluse : Claviers En 4 années d’existence, Rozedale s’est forgé une place de choix sur la scène musicale internationale.

Détails Catégories d’évènement: 89100, Sens Autres Lieu Sens Adresse Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Ville Sens lieuville Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens