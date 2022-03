Concert Blues Rock de Thomas Sarrodie Group au Biotilus Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Concert Blues Rock de Thomas Sarrodie Group au Biotilus Marmande, 19 mars 2022, Marmande.

2022-03-19 21:00:00 – 2022-03-19 23:00:00
Biotilus 15 rue Toupinerie

Marmande Lot-et-Garonne Le Biotilus accueille Thomas Sarrodie Group, pour un concert “Rock-bluesy” à partir de 21h.

Le Power trio présentera entre autres à cette occasion son troisième album éponyme (2019) succédant au deuxième opus “A Live Alone” sorti en 2017.

Avec un psychédélisme venu des années 60, une énergie rock contemporaine, et des racines blues solidement ancrées, Thomas Sarrodie Group est une véritable pépite du genre.

Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande

