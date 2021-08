Concert blues/raï : Sofiane Saidi, Rodolphe Burger et Mehdi Haddab Guingamp, 21 septembre 2021, Guingamp.

Concert blues/raï : Sofiane Saidi, Rodolphe Burger et Mehdi Haddab 2021-09-21 20:30:00 – 2021-09-21 Théâtre du Champ au Roy 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp Côtes d’Armor Guingamp

Si Sofiane Saidi, Rodolphe Burger et Mehdi Haddab ont décidé de former ce nouveau trio, c’est parce que leur concert d’un soir, à la Dynamo de Pantin, à l’invitation de Banlieues Bleues, était comme situé à l’exacte intersection de leurs 3 cheminements musicaux, sur les rives historiques du blues et du raï. L’évidence était criante : pour ces trois là, qui bien sûr se connaissaient déjà, et avaient croisé le fer de nombreuses fois, il était grand temps de jouer en trio. Un album est prévu, un nom est trouvé, attention Mesdames et messieurs, Mademoiselle est bientôt de sortie.

+33 2 96 40 64 45

