Ancienne présentatrice primée de la radio Nord Irlandaise, Kaz Hawkins est devenue au fil des ans une chanteuse de blues reconnue à la voix suave et envoutante. Ses compositions sont imprégnées de soul, de pur rhythm'n'blues et de gospel, suintant une émotion à faire dresser les poils. Quand on découvre la voix de Kaz Hawkins, on se retrouve immédiatement embarqué sur les rives du Mississippi, dans les rues de Clarksdale ou de Memphis, en compagnie de ces grandes chanteuses de blues, de soul, de folk, de funk, de rhythm'n'blues… qui ont débuté dans la ferveur des choeurs de gospel, mais ici à la sauce irlandaise. Kaz Hawkins a remporté le UK Blues Awards 2018 et le European Blues Challenge en 2017. Après son EP sorti en début d'année, unanimement salué par la critique, Kaz Hawkins nous revient, plus blues et soul que jamais.

