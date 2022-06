Concert – Blues/Jazz avec Les Dixie Cats – Médiathèque La Roseraie Toulon Toulon Catégories d’évènement: 83000

Concert – Blues/Jazz avec Les Dixie Cats – Médiathèque La Roseraie Médiathèque de la Roseraie 43 bd de la Roseraie Toulon

2022-06-17 19:00:00 – 2022-06-17 20:30:00

Toulon 83000 Voilà une bonne occasion de passer un agréable moment avec les Dixie Cats qui propose un répertoire varié (Blues, Rock-n roll, Country, Rockabilly et musique variée).

Tout public. +33 4 98 00 13 30 https://mediatheques.toulon.fr/ Médiathèque de la Roseraie 43 bd de la Roseraie Toulon

