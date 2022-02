Concert Blues en Loire Guérigny, 27 février 2022, Guérigny.

Concert Blues en Loire Guérigny

2022-02-27 17:30:00 – 2022-02-27 20:30:00

Guérigny Nièvre Guérigny

10 EUR Concert de MAC ARNOLD AND THE PLATE FULL O’BLUES

Quand on plonge dans l’âge d’or du Blues, on trouve dans le sillage des icônes des artistes connus des initiés mais pas forcement du grand public. Mac Arnold est de ceux là. Bassiste et chanteur, avec ses guitares « bidon » fabriquées à la maison, il a côtoyé James Brown, Muddy Waters, Otis Spann, John Lee Hooker, Otis Reeding ou BB King… Et il est resté le même, le Blues en personne.

https://www.bluesenloire.com/

Guérigny

