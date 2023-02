Concert blues de Vicious Steel Salle Hespérida, 10 mars 2023, Louzy Louzy.

Concert blues de Vicious Steel

Rue du Stade Salle Hespérida Louzy Deux-Sevres Salle Hespérida Rue du Stade

2023-03-10 – 2023-03-10

15 EUR Vicious Steel alias Cyril Maguy forme un Fuel Band pour un surplus d’énergie avec une basse, un harmonica et une section cuivre trombone trompette. Avec une envie d’explorer des arrangements nouveaux, Vicious Steel Fuel Band carbure au Hill country, au blues rock et à l’américana avec des thèmes et grandes envolées de cuivre rappelant Copeland ou Moriconne qui sent bon le désert de l’Ouest Américain. Riffs hypnotiques entêtants, des mélodies qui restent en tête à siffler toute la journée, un tracteur sur scène, Vicious Steel Fuel Band est un moteur vrombissant.

Vicious Steel dégage une énergie folle, dans une atmosphère saturée et endiablée. Les blue notes suent, la voix est presque possédée, accompagnée toujours d’une pointe d’humour et de bestioles empaillées. Vicious Steel propose une version « FUEL band » avec basse Harmo, trompette et trombone en sus.

+33 5 49 66 20 16 Mairie de Louzy

Cyril MAGUY

