Concert « Blues Corner » ZAC du Mont de Magny Gisors, vendredi 5 avril 2024.

Concert « Blues Corner » ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

Blues

Blues Corner c’est avant tout une histoire d’amitié et de passion partagée pour le blues au début, avec un répertoire de reprises, puis rapidement l’envie d’aller plus loin, de composer et de jouer dans salles de concert et des festivals.

Pour l’occasion, ils nous présenterons leur premier album enregistré en studio Lonely Mile.

Blues

Blues Corner c’est avant tout une histoire d’amitié et de passion partagée pour le blues au début, avec un répertoire de reprises, puis rapidement l’envie d’aller plus loin, de composer et de jouer dans salles de concert et des festivals.

Pour l’occasion, ils nous présenterons leur premier album enregistré en studio Lonely Mile. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

L’événement Concert « Blues Corner » Gisors a été mis à jour le 2024-04-02 par Vexin Normand Tourisme