CONCERT « BLUES BROTHERS TRIBUTE » Saint-Chamas, 4 mars 2023

CONCERT « BLUES BROTHERS TRIBUTE »

2023-03-04 20:30:00 – 2023-03-04

Les plus grands standars du Rythm’n’blues sont interprétés à la façon des Blues Brothers par deux chanteurs et une chanteuse déchaînés accompagnés d’une rythmique d’acier et de cuivres déjantés !

Ce show très visuel et dynamique se passe autant sur scène qu’au milieu du public !

Les 8 artistes deviennent également chanteurs, musiciens, danseurs et comédiens interprétant les rôles des héros du film. Le répertoire est bien sûr constitué des inoubliables Everybody needs Somebody et Think, mais aussi des grands standars du Rhythm’n’Blues créés par Ray Charles, Otis Redding, Wilson Pickett, Eddie Floyd… repris dans le film The Commitments sans oublier un vibrant hommage à James Brown et Tina Turner !

