Concert Blue Shades Dorlisheim, dimanche 17 mars 2024.

Concert Blue Shades Dorlisheim Bas-Rhin

C’est une profonde amitié musicale qui relie les quatre musiciens. La performance de ce

quartet est d’interpréter des mélodies écrites par Louis Jordan, Muddy Watters et Ray Charles

et les adapter à ce format de poche qu’est le quartet. La musique proposée est un savant

mélange de mélodies jazz, blues et Rythm Blues. Un voyage musical intimiste teinté de bleue

pour toutes les oreilles qui aiment qu’on leur raconte des histoires. C’est ce que vous

proposent Richard BLACKMORE, chanteur et guitariste d’origine jamaïquaine, le saxophoniste

Claude BAEHR, le pianiste Philippe OBRECHT et le contrebassiste Nicolas DREYFUS. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 17:00:00

fin : 2024-03-17 18:30:00

13 rue de l’Eglise

Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est arlettejost1@gmail.com

