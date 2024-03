Concert blind test Musiques de films Pasino GRAND Aix-en-Provence, dimanche 24 mars 2024.

Concert blind test Musiques de films Pasino GRAND Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le French Geek Movement et l’Ensemble Musical du Sud s’associent pour vous proposer un concept unique un concert blind test sur les musique de films.

Un orchestre de 60 musiciens sur scène, des mashups arrangés spécialement pour l’occasion avec plus de 100 thèmes à reconnaitre et des quiz pop culture pour gagner des lots exceptionnels en jouant seul ou en équipe.



Un rendez-vous unique à ne pas louper ! 19 19 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:00:00

fin : 2024-03-24 19:00:00

Pasino GRAND 21 avenue de l’Europe

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@emsud.fr

L’événement Concert blind test Musiques de films Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence