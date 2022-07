Concert Blandine Piccinini Trio Arcachon, 18 juillet 2022, Arcachon.

Concert Blandine Piccinini Trio

2022-07-18 – 2022-07-18

Il s’agit d’un trio orgue et violon et cor qui présente un programme de musique datant du 17ème et 19ème siècle.

Les couleurs sonores sont nombreuses et se marient selon les nuances de l’orgue, qui accompagne et met en valeur les deux instruments à tour de rôle ou dans une sonorité d’ensemble.

Les époques abordées sont différentes tout cela pour montrer l’intensité des différents paysages sonores ainsi que les différentes intensités de sentiments et de lyrismes.

Le trio présente des formes différentes à chaque époques pour mettre en valeur le rôle de l’orgue qui est très riche et prend des rôles différents tel celui d’accompagnateur ou celui de réel jeu de dialogue.

Durée 1h.

Blandine Piccinini

