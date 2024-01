CONCERT BLACKO + PRINCESS ERIKA + SOOM T AND THE STONE MONKS Amnéville, samedi 17 février 2024.

CONCERT BLACKO + PRINCESS ERIKA + SOOM T AND THE STONE MONKS Amnéville Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Sur scène, l’artiste et chanteur de reggae Blacko, offre un show puissant et vibrant de passion. Son énergie contagieuse et sa voix unique, se fondent dans des rythmes reggae et des paroles poétiques pour captiver l’auditoire. Que vous soyez un fan de longue date ou nouveau dans son univers musical, Blacko en concert est une expérience magique, laissant souvent ses spectateurs avec un souvenir mémorable. Des titres emblématiques comme « Le Temps est Compté » ou « Accroché à mes Rêves », résonnent avec une nouvelle intensité lors de ses performances live. Authentique et engagé, Blacko offre une connexion intime avec son public, faisant de chaque concert, un évènement unique et à ne pas manquer.Tout public

28 EUR.

Rue de l’Europe

Amnéville 57360 Moselle Grand Est info_amn@groupetranchant.com



Mise à jour le 2024-01-15 par DESTINATION AMNEVILLE