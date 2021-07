Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire CONCERT BLACKFEET REVOLUTION AU MARIE-LOUISE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

CONCERT BLACKFEET REVOLUTION AU MARIE-LOUISE Mauges-sur-Loire, 20 août 2021-20 août 2021, Mauges-sur-Loire. CONCERT BLACKFEET REVOLUTION AU MARIE-LOUISE 2021-08-20 – 2021-08-20 Le Marie-Louise Clairvoyant

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire Le duo joue leurs compositions originales, mais aussi des reprises de variété, rock et musiques actuelles, concert gratuit ! DESCRIPTION SANITAIRE COVID19 : Masque obligatoire à l’entrée de la guinguette, distanciations sociales à respecter.

Gel hydroalcoolique à disposition. Concert à la guinguette Le Marie Louise ! bistrotlemarielouise@gmail.com +33 2 41 39 07 00 Le duo joue leurs compositions originales, mais aussi des reprises de variété, rock et musiques actuelles, concert gratuit ! DESCRIPTION SANITAIRE COVID19 : Masque obligatoire à l’entrée de la guinguette, distanciations sociales à respecter.

Gel hydroalcoolique à disposition. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse Le Marie-Louise Clairvoyant Ville Mauges-sur-Loire lieuville 47.3956#-0.88765