Concert – Black Sea Dahu / Richard Allen Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Concert – Black Sea Dahu / Richard Allen Saint-Brieuc, 25 mars 2023, Saint-Brieuc . Concert – Black Sea Dahu / Richard Allen Bonjour Minuit Rue René-Yves Creston Saint-Brieuc Côtes-d’Armor Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

2023-03-25 – 2023-03-25

Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor Si vous aimez Joan Baez, Herman Düne, Lola Marsh… BLACK SEA DAHU [indie folk | CHE] RICHARD ALLEN [revival folk | FRA-GBR] +33 2 96 01 51 40 https://bonjour-minuit.fr/ Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Ville Saint-Brieuc lieuville Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

Concert – Black Sea Dahu / Richard Allen Saint-Brieuc 2023-03-25 was last modified: by Concert – Black Sea Dahu / Richard Allen Saint-Brieuc Saint-Brieuc 25 mars 2023 Bonjour Minuit Rue René-Yves Creston Saint-Brieuc Côtes d'Armor Côtes-d’Armor saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes-d'Armor