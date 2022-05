Concert : Black Sea Dahu, 11 novembre 2022, .

Concert : Black Sea Dahu

2022-11-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-11

Derrière le nom Black Sea Dahu se cache le gang très soudé que forment Janine Cathrein et ses musicien·nes. Leur deuxième et nouvel album, « I Am My Mother », parle de l’empathie, l’acceptation et l’art de reconnaître la beauté dans une danse infinie entre le laid et le sublime. Il s’agit de trouver ses racines, de se tailler une place dans un monde en perpétuel changement ainsi que d’agir et de s’émanciper. Il est question de tous les types de relations : amour, famille, société… Mais, fondamentalement, c’est une lettre d’amour passionnée et ouverte à la musique.

Orchestrale, tempétueuse et imprévisible, la façon dont cette musique déborde tous les genres évoque la douceur d’une caresse et la liberté des coups de pinceau de Basquiat. Le contenu de « I Am My Mother » provient d’une multitude d’idées éparses qui ont éclos ces dernières années, principalement en tournée : des notes rapides sur l’ordinateur ou de courts mémos enregistrés sur téléphone portable, généralement lors des balances. Une portée orchestrale, semblable à celle d’une bande sonore de film en technicolor, dans lequel chaque instrument à cordes a été joué par Janine et son frère Simon.

Concert – [Folk], le vendredi 11 novembre 2022 à 20h00 au Tetris.

