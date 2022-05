Concert : Black Lips, 9 juin 2022, .

2022-06-09 20:00:00 – 2022-06-09

Oui. C’est de la musique country. Mais pas exactement comme nous pouvons l’imaginer. Pas question non plus de tomber dans les clichés habituels tels que l’alcool, les honky tonks et les peines de cœur. Pour leur nouveau disque, “Sing In A World That’s Falling Apart’”, le groupe s’est actualisé en puisant dans le hip-hop et le punk contemporains. Rejoint par l’égérie Gucci Zumi Rosow, ils se montrent sous leur jour le plus sale et le plus redoutable, avec dans leur besace les meilleures chansons qu’ils aient écrites depuis les années 2000. Faisant crisser leurs pneus sur l’asphalte dans une gerbe d’étincelles, ils s’élancent dans une country folle baignée d’un accent bien sudiste.

Concert, le jeudi 9 juin 2022 à 20h00 au Tetris.

