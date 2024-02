Concert Black Limousine Gas Station Saint-Antoine-de-Ficalba, vendredi 8 mars 2024.

Black Limousine, mélange des plus grands standards anglo américains du rock des années 50 à aujourd’hui, et des créations originales !

Restauration sur place avec 2 food truck.

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08

Gas Station 1 Route de Paris Barèges

Saint-Antoine-de-Ficalba 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine gastation66@gmail.com

