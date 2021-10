CONCERT | BLACK BOY Verdun, 13 octobre 2021, Verdun.

CONCERT | BLACK BOY 2021-10-13 20:30:00 Eglise Jeanne d'Arc 6 place Georges Guérin

Verdun Meuse Verdun Meuse

18 EUR

CONCERT-SPECTACLE DESSINÉ

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir sur ses conditions de vie. L’auteur y raconte son enfance et son adolescence dans le sud ségrégationniste américain du début du xxe siècle ; confronté à l’injustice, à la misère, à la violence des rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir du carcan dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa découverte de la lecture et de l’écriture…

Le spectacle propose une “vibration” sensible de ce roman aussi mythique que bouleversant, qui mêle sur scène un comédien, un musicien et un illustrateur de bande dessinée.

Adaptation, conception et jeu Jérôme Imard

Composition musicale, guitare Lapsteel et chant Olivier Gotti

Interprète-dessin Benjamin Flao

Conseil artistique Eudes Labrusse

UNE CRÉATION DU THÉÂTRE DU MANTOIS

billetterie@transversales-verdun.com +33 3 29 86 10 10 https://transversales-verdun.com/

© théâtre du mantois

