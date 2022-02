Concert – Bjørn Berge + Horla Pont-l’Abbé, 5 mars 2022, Pont-l'Abbé.

Concert – Bjørn Berge + Horla Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskell Pont-l’Abbé

2022-03-05 – 2022-03-05 Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskell

Pont-l’Abbé Finistère

10 ans après son passage très remarqué au Triskell, le guitariste virtuose Bjørn Berge nous revient avec un nouvel album en poche « Heavy Gauge ». Les nouvelles chansons sont essentiellement des compositions et elles ne manquent ni d’énergie, ni de nuances. Son nouvel album regorge de blues lourd et de rock, ponctués de morceaux plus calmes. Les fans de la première heure ne seront pas déçus !

1ère partie : Horla – Hommage à Nehemia Curtis James – Skip James

Jack Titley et Pauline Willerval, ont décidé à leur tour de tirer leur chapeau à ce grand musicien en remaniant son répertoire à deux voix. L’occasion de faire fraterniser le banjo et la gadulka, un jumelage inattendu mais fluide, les deux cordes partageant la même puissance acoustique et un grain populaire. Construisant sans modèle, ils offrent au fantôme de Skip James un abri neuf loin des grand-routes.

Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskell Pont-l’Abbé

