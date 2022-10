Concert : Biso Muziki, 15 octobre 2022, .

Concert : Biso Muziki



2022-10-15 22:00:00 – 2022-10-15

A l’origine de cette formation, le jeune batteur Chacha Angela.

Il a développé sa propre musique en puisant dans ses racines congolaises et en s’inspirant des musiques actuelles : jazz, pop, funk, rock et bien d’autres styles…

Chacha chante en Lingala, sa langue natale et joue aussi du balafon. Il nous raconte sa culture, mal fraternité et la musique (Muziki) qu’il considère comme la richesse de ses ancêtres.

Biso Muziki met l’accent sur la valorisation du métissage entre la musique de l’Afrique et celle de l’Occident.

Pour cette belle aventure il est entourée de Stéphane Lopez (basse), Nils Fréchilla (guitare), Antoine Perrut (saxophone) et Gumiso Musendo (chants)

dernière mise à jour : 2022-10-11