CONCERT BIRÉLI LAGRÈNE Montpellier, vendredi 12 avril 2024.

Une guitare, une batterie, une contrebasse, et c’est tout l’univers du trio de Biréli Lagrène qui se déploie, une musique rock, fougueuse, aux doux arômes de jazz et de blues. Guitariste d’exception, l’artiste a inventé des chemins harmoniques singuliers parmi lesquels il est délicieux de s’aventurer. 20 20 EUR.

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 23:00:00

178 Rue de la Carriérasse

Montpellier 34090 Hérault Occitanie

