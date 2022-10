CONCERT – BIRDS IN ROW, 24 novembre 2022, .

CONCERT – BIRDS IN ROW



2022-11-24 – 2022-11-24

En 2012 le trio de Laval Birds In Row nous soufflait tous avec un premier album d’une urgence, d’une authenticité et d’une violence rare. You, Me & The Violence nous terrassait, offrant en 12 titres à la concision impeccable tant de brûlots pour tout casser à l’extérieur que de sensibilité pour tout casser à l’intérieur. Birds In Row, instantanément, – mais avec déjà un long historique live et deux Eps – devient la référence d’un genre screamo à la lame aiguisée pour déchirer nos tripes comme on pensait que ce style ne pourrait jamais plus le faire. Signature sur Deathwish (Converge, Touché Amoré, Oathbreaker…), tournées mondiales, shows incendiaires en compagnie d’Amenra, Converge, Neurosis… rien n’arrête Birds In Row. En 2018 le trio sort We Already Lost The World, son deuxième LP qui marque une évolution des plus classieuses vers un autre genre de mise à vif. Ils sont maintenant prêts à remonter sur scène avec un tout nouveau show et parcourront l’Europe !

Les rockeurs belges d’It It Anita nous régalent. Définitivement hissés au rang de référence alternative rock depuis leur dernier album Laurent (2018) et la tournée de 150 concerts en Europe qui a suivi, les quatre garçons enfoncent le clou avec Sauvé, un nouvel album en noise massif enregistré en France à l’été 2020. Il n’était pas évident de faire suite à Laurent tant de bout en bout il révélait parfaitement la personnalité complexe d’It It Anita, cycles variables de punk râpeux ou de pop amère, d’indie music US ou de post rock glacial – Les influences fondatrices fréquemment citées sont Pavement, Grandaddy, Weezer, Mogwai, Sonic Youth, Dinosaur Jr., Hot Snakes, etc. C’est pourtant avec brio et une énorme maîtrise stylistique que le groupe surpasse le cap du troisième album, avec Sauvé et ses dix nouvelles chansons qui ont été enregistrées et mixées par la référence du genre Amaury Sauvé (Birds in Row, Bison Bisou, etc.) dans son studio de Mayenne.

dernière mise à jour : 2022-10-18 par