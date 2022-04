Concert-biographie « Jean de La Fontaine, une vie d’impertinence » par l’ensemble Comet Musicke, 3 août 2022, .

Concert-biographie « Jean de La Fontaine, une vie d’impertinence » par l’ensemble Comet Musicke

2022-08-03 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-08 22:30:00 22:30:00

« Jean de La Fontaine, une vie d’impertinence » – Concert-biographie (Du Mont, Bacilly, Couperin, Monsieur de Sainte-Colombe, Marin Marais …)

Jean de la Fontaine, une vie d’impertinence – concert-biographie

Par l’ensemble « Comet Musicke »

(Marie Favier, bas-dessus – Francisco Mañalich, taille et viole de gambe – Aude-Marie Piloz, viole de gambe – Cyrille Métivier, violon – Camille Rancière, violon et violon alto).

La Fontaine et la musique : la fable serait celle d’un rendez-vous manqué. Alors que tant d’écrivains de son époque surent nouer des complicités avec des musiciens de premier plan, La Fontaine, malgré plusieurs tentatives, n’a pas réussi cette rencontre. pour

autant, les thèmes qu’il aborde dans ses œuvres, les mécènes qui l’ont pris sous leur protection permettent de brosser une biographie musicale de l’homme de lettres.

C’est ce à quoi ce concert s’emploiera.

gerard.dieudonne@gmail.com +33 6 89 85 79 29

