[Concert] Bilongo

2022-07-23 20:00:00 – 2022-07-23 Latinas, latinos… Des airs traditionnels sud-américains, des bossa novas devenues standards de jazz,

des tangos et… Bilongo propose un voyage ensoleillé au gré des coups de coeur de ses musiciens.

Claire Marion au chant et à la contrebasse retrouve les chansons de son enfance, Antonin Jouan y

ajoute sa touche de swing à la guitare…

Réservation obligatoire. Restauration légère à partir de 19h.

