Concert – Bigflo & Oli Saint-Brieuc, 5 octobre 2022, Saint-Brieuc.

Concert – Bigflo & Oli

2022-10-05 20:00:00 – 2022-10-05 22:00:00

[COMPLET]

Avec un album disque de diamant et deux albums disque de platine, le succès de Bigflo & Oli a prouvé ces dernières années que le rap brasse désormais un spectre très large. Car leur marque de fabrique, ce sont des textes empreints d’humour et du quotidien, une musicalité qui leur est propre et héritée de leur formation au conservatoire, à la batterie pour l’un et à la trompette pour l’autre.

Après deux ans de pause et la promesse de revenir sur scène, Bigflo & Oli préparent la sortie de leur quatrième album le 24 juin prochain. Comme pour réaffirmer leur style, pour leur dernier clip ils sont partis relever les défis lancés par leurs fans… en attendant qu’ils reviennent à la rencontre de Saint-Brieuc, huit ans après leur dernier passage !

contact@bonjour-minuit.fr +33 2 96 01 51 40 https://bonjour-minuit.fr/

