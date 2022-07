Concert : BIGFLO & OLI, 11 mai 2023, .

Concert : BIGFLO & OLI



2023-05-11 20:30:00 – 2023-05-11

35 35 EUR Après une tournée des petites salles sold-out , Bigflo et Oli repartent en tournée des Zéniths et annoncent 28 dates en France, Suisse et Belgique.

Retrouvez-les sur scène dès mars 2023, pour un show inédit !!

+33 5 59 80 77 44

Zénith de Pau Pyrénées

dernière mise à jour : 2022-07-07 par