Concert Bigflo et Oli Dax Dax Catégories d’évènement: 40100

Dax

Concert Bigflo et Oli Dax, 24 juillet 2022, Dax. Concert Bigflo et Oli Parc Théodore Denis Arênes Dax

2022-07-24 – 2022-07-24 Parc Théodore Denis Arênes

Dax 40100 48 48 EUR Après leur pause de deux ans, les deux frères décident de commencer leur tournée par les festivals à taille humaine. Ces festivals par lesquels ils ont commencé et ainsi retrouver les sensations du début.

L’album presque terminé.. Ils préparent leur retour. Après leur pause de deux ans, les deux frères décident de commencer leur tournée par les festivals à taille humaine. Ces festivals par lesquels ils ont commencé et ainsi retrouver les sensations du début.

L’album presque terminé.. Ils préparent leur retour. Après leur pause de deux ans, les deux frères décident de commencer leur tournée par les festivals à taille humaine. Ces festivals par lesquels ils ont commencé et ainsi retrouver les sensations du début.

L’album presque terminé.. Ils préparent leur retour. Ville de Dax

Parc Théodore Denis Arênes Dax

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 40100, Dax Autres Lieu Dax Adresse Parc Théodore Denis Arênes Ville Dax lieuville Parc Théodore Denis Arênes Dax Departement 40100

Dax Dax 40100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Concert Bigflo et Oli Dax 2022-07-24 was last modified: by Concert Bigflo et Oli Dax Dax 24 juillet 2022 40100 Dax

Dax 40100