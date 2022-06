Concert BigFlo et Oli à Figeac Figeac Figeac Catégories d’évènement: 46100

Figeac 46100 38 EUR ouverture des portes 19h début des concerts à 20h

Ouverture des billetteries en ligne : Dimanche 28 mai à partir de 18h

tarif prévente 33 euros et 27 euros réduit (Demandeurs d’emploi, Bénéficiaires des minimas sociaux, Etudiants/lycéens, -18ans) Concert événement avec BigFlo et Oli pour les 15 ans d’Ulysse maison d’artistes au Château de Saint-Dau à Figeac.

Une soirée exceptionnelle aux portes de Figeac dans le Lot pour le grand retour sur scène des deux frangins toulousains.

Après deux ans de pause, ils sont de retour et on fait le choix de commencer leur tournée par des concerts et festivals à taille humaine avec l’envie de retrouver leurs sensations du début. Ils avaient réuni plus de 60 000 personnes en 2019 au Stadium de Toulouse, le 15 juillet sera leur unique date d’été en région Occitanie !

Ne manquez pas ce rendez vous ! 1ères parties :

Restitution de la colonie de vacances “Prépare ton concert” avec le KKC Orchestra et la Fédération Partir ouverture des portes 19h début des concerts à 20h

tarif prévente 33 euros et 27 euros réduit (Demandeurs d'emploi, Bénéficiaires des minimas sociaux, Etudiants/lycéens, -18ans)

