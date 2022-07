Concert Big Pool Arleuf Arleuf Catégories d’évènement: Arleuf

Concert Big Pool Arleuf, 17 août 2022, Arleuf. Concert Big Pool

93 ROUTE DU HAUT MORVAN Le Cornemuse Arleuf Nièvre Le Cornemuse 93 ROUTE DU HAUT MORVAN

2022-08-17 – 2022-08-17

Le Cornemuse 93 ROUTE DU HAUT MORVAN

Arleuf

Nièvre 5 EUR Pop Trad Morvandelle.

Après des années à se croiser en bal ou au bistrot puis à monter des formations, en duo/trio, les musiciens du s’associent pour mettre le feu au parquet. Avec le répertoire traditionnel du Morvan comme terrain d’expérimentation, le groupe propose un set riche en sensations, teinté de musiques actuelles. Le groove implacable de la guitare et de l’accordéon vous plongent dans une succession d’ambiances intenses au service des envolées du violon, de la cornemuse et de la vielle à roue pour un bal enfiévré. Pop Trad Morvandelle.

