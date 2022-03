Concert Big Bog & Friends Mutzig, 22 avril 2022, Mutzig.

Concert Big Bog & Friends Mutzig

2022-04-22 20:30:00 – 2022-04-22

Mutzig Bas-Rhin

EUR Pour fêter les 25 ans de sa création, le BIG BOG investira le Dôme de Mutzig. Il proposera un spectacle de près de 2 heures de musique live.

Tous les Artistes de cette soirée se réjouissent pour ce moment unique, fusion de plusieurs mondes musicaux, d’inspiration et de sensibilités différentes mais si proches !

Né à Obernai il y a 25 ans sur une base Jazz, il a su trouver sa voie dans la musique Funk avant de déverser sur la planète un son précis, joyeux et féroce où se pose parfois une virgule plus soul, plus groove, et parfois pop. De quoi enflammer le public !!!

Billets disponible en ligne jusqu’au 15 avril

Le Big Bog & Friends célébreront leur 25 anniversaire accompagné de nombreux invités surprise

+33 6 11 87 91 63

dernière mise à jour : 2022-03-15 par