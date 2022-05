Concert Big Band Falaise, 27 mai 2022, .

Concert Big Band Falaise

2022-05-27 – 2022-05-27

Le big-band du pays de Falaise regroupe 25 amateurs de la région.

Son répertoire va des grands standards de jazz des années 40 au transcriptions des chansons des années 80 et à des œuvres plus modernes avec toujours le même souci: se faire plaisir.

Nous accueillerons pour le concert au [K]Rabot la chanteuse Glwadys Ann dans des standarts d’après guerre.

It don’t mean a thing, Over the rainbow, Summertime, My funny Valentine……

Le big-band du pays de Falaise regroupe 25 amateurs de la région.

Son répertoire va des grands standards de jazz des années 40 au transcriptions des chansons des années 80 et à des œuvres plus modernes avec toujours le même souci: se faire plaisir…

Le big-band du pays de Falaise regroupe 25 amateurs de la région.

Son répertoire va des grands standards de jazz des années 40 au transcriptions des chansons des années 80 et à des œuvres plus modernes avec toujours le même souci: se faire plaisir.

Nous accueillerons pour le concert au [K]Rabot la chanteuse Glwadys Ann dans des standarts d’après guerre.

It don’t mean a thing, Over the rainbow, Summertime, My funny Valentine……

dernière mise à jour : 2022-05-04 par