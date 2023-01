CONCERT « BIENVENUE CHEZ NOUS D’OTTO SCHWARZ » PAR CANCELLI MUSIQUE A VALLET Vallet, 26 mars 2023, Vallet Vallet.

8 EUR Grande première dans son histoire, Cancelli Musique invite un compositeur et chef d’orchestre de stature internationale, l’Autrichien Otto M. Schwarz. Pour sublimer davantage cette aventure, le maestro a composé une oeuvre pour notre orchestre. Nous jouons cette création sous sa direction, en exclusivité mondiale, pour clôturer un week-end qui s’annonce riche en

rencontres puisque des répétitions avec le compositeur et des conférences sont au programme. Ce concert est aussi l’occasion de vous faire découvrir d’autres oeuvres d’Otto M. Schwarz ainsi que différents compositeurs amis. Pour cet événement, c’est à la salle Le Champilambart à Vallet que nous vous accueillons.

Après avoir joué un grand nombre de ses pièces (Mont Blanc, Bonaparte, Around The World In 80 Days…) lors de différents concerts des saisons passées, c’est avec une joie non dissimulée que nous accueillons chez nous Otto M. Schwarz.

“Willkommen Otto !”

PROGRAMME :

Magic Overture, Thomas Doss

The saint and the city, Jacob de Haan

Leonardo, Otto M. Schwarz

Dragon fight, Otto M. Schwarz

Ready-Steady Brass, Otto M. Schwarz

Création en exclusivité mondiale pour Cancelli Musique, Otto M. Schwarz

Concert avec une composition unique d’Otto M. Schwarz, compositeur autrichien qui dirigera l’orchestre d’harmonie Cancelli Musique.

cancelli@cancellimusique.fr http://cancellimusique.fr/

