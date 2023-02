Concert Bidulophone / Swing Miller System Salle les Arcades, Le Pas Fleury Tournus Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

2023-03-03 – 2023-03-03

Saone-et-Loire Concert des orchestres tournusiens Bidulophone (musique éclectique et entrainante autour d’arrangements swing, latin, jazz, …) et Swing Miller System (Big Band qui vous transporte dans le jazz swing des années 30 & 40, celui de Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington …) Cette soirée se déroulera en 2 parties de 50′ avec une entracte où buvette et petite restauration vous seront proposées. Billetterie sur place. Ouverture des portes à 19h45. Le Bidulophone : nouvel orchestre d’environ 20 musiciens, des instruments de tout bord, un son et un répertoire hors des rangs et surprenant, mixant de nombreux styles, autour de la baguette de Stéphane Maitrot. Le Swing Miller System: Big Band de Bourgogne du Sud, déjà dans la place depuis plus de 10 ans, 18 membres sur les 4 sections rythmiques, trompettes, trombones et saxophones, et sur quelques morceaux, fera la part belle à leur leur chanteuse Clarisse. Une musique chaleureuse, dansante et festive. Salle les Arcades, Le Pas Fleury Rue du Cardinal de Fleury Tournus

