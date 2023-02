Concert Bidulophone et SMS Tournus, 3 mars 2023, Tournus .

Concert Bidulophone et SMS

Salle de Arcades Tournus Saône-et-Loire

2023-03-03 – 2023-03-03

Tournus

Saône-et-Loire

Soirée concert en 2 parties avec :

Le BIDULOPHONE : Nouvel orchestre Tournusien d’environ 20 musiciens, des instruments de tout bord, un son et un répertoire hors des rangs et surprenant, mixant de nombreux styles, autour de la baguette de Stephane Maitrot, notre chef adulé!

Cet orchestre a offert une suite à notre ancienne Harmonie de Tournus qui périclitait par manque d’effectif. Beaucoup d’entre nous viennent de cette institution, ce qui rend notre plaisir d’être réunis et de jouer ensemble encore plus visible et communicatif sur scène!

Le SWING MILLER SYSTEM : Big Band de Bourgogne du Sud, déjà dans la place depuis plus de 10 ans, 18 membres sur les 4 sections rythmiques, trompettes, trombones et saxophones, et sur quelques morceaux, vous pourrez apprécier leur chanteuse Clarisse. Une musique chaleureuse, dansante et festive.

Entrée 8€. Billetterie sur place. Ouverture des portes à 19h45. Concert à 20h30.

Buvette et petite restauration.

harmoniedetournus@hotmail.fr

