Concert Bidache Bidache Catégories d’évènement: Bidache

Pyrénées-Atlantiques

Concert Bidache, 21 mai 2022, Bidache. Concert Bidache

2022-05-21 19:30:00 – 2022-05-21

Bidache Pyrénées-Atlantiques Bidache EUR 0 0 Les écoles de musique d’Aspremont de Peyrehorade, de St Palais et du Pays de Bidache se produisent en orchestre d’harmonie. nLa deuxième partie de la soirée assurée par l’orchestre d’harmonie de Peyrehorade. Buvette et grillades à l’issue. Les écoles de musique d’Aspremont de Peyrehorade, de St Palais et du Pays de Bidache se produisent en orchestre d’harmonie. nLa deuxième partie de la soirée assurée par l’orchestre d’harmonie de Peyrehorade. Buvette et grillades à l’issue. +33 5 59 56 03 49 Les écoles de musique d’Aspremont de Peyrehorade, de St Palais et du Pays de Bidache se produisent en orchestre d’harmonie. nLa deuxième partie de la soirée assurée par l’orchestre d’harmonie de Peyrehorade. Buvette et grillades à l’issue. Pixabay

Bidache

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bidache, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bidache Adresse Ville Bidache lieuville Bidache Departement Pyrénées-Atlantiques

Bidache Bidache Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bidache/

Concert Bidache 2022-05-21 was last modified: by Concert Bidache Bidache 21 mai 2022 Bidache Pyrénées-Atlantiques

Bidache Pyrénées-Atlantiques