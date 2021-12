Versailles Bibliothèque Centrale Versailles, Yvelines Concert Bibliothèque Centrale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

du samedi 8 janvier 2022 au samedi 16 avril 2022 à Bibliothèque Centrale

Samedi 8 janvier Adriana ISAKU, accompagnée par les instrumentistes suivants : Clémentine POUL, soprano Alexandre BOURGES-MORGAN, violon Alexandra GARNIER, violon Ugo ROSANNO, violoncelle baroque ( et Adriana ISAKU, elle-même au violoncelle baroque) L’ensemble jouera le Stabat Mater de BOCCHERINI.

Entrée libre

Les Bibliothèques de Versailles et le Conservatoire à rayonnement régional s’associent pour faire découvrir au public leurs jeunes talents à l’occasion de concerts se tenant dans un lieu d’exception. Bibliothèque Centrale 5 rue de l’indépendance américaine 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T15:00:00 2022-01-08T16:30:00;2022-02-12T15:00:00 2022-02-12T16:30:00;2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T16:30:00;2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T16:30:00

