Concert Biagio Accardi & Jo Van Bouwel Au Melar dit Locmélar, vendredi 26 avril 2024.

La Danse de Beltane est un concert-spectacle mélangeant la musique italienne et bretonne.

Un événement musical né de la complicité entre le poète et musicien italien Biagio Accardi et Jo Van Bouwel, chanteuse et multi-instrumentiste (harpe, guitare, flûte traversière, violoncelle et bodhran).

Les deux artistes marieront leur répertoire entre chansons originales et traditions respectives, créant une atmosphère colorée et émouvante .

Concert au chapeau.

Pas de réservation.

Petite restauration. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar

Locmélar 29400 Finistère Bretagne

